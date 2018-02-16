У Запорізькій області рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі

15 лютого о 19:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Набережній м. Дніпрорудне Василівського району горить автомобіль.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автомобіля загальною площею 2 кв.м.
О 19:55 вогнеборці локалізували займання, а о 20:15 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у дев’ятиповерховому будинку
15 лютого о 16:22 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому будинку по вул. Перемоги Вознесенівського району м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у духовій шафі газової печі сталось займання загальною площею 1 кв.м.
Вогнеборці відключили обладнання від газопостачання та за допомогою вогнегасника ліквідували горіння.
Ймовірна причина пожежі несправність газового обладнання. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 16 лютого 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, місцями слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці місцями туман, вітер південно-східний 3-8 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень 1-6о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, вночі невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі та вранці туман, вітер південно-східний 3-8 м/с, температура повітря вночі 1-3о морозу, вдень 2-4о тепла.
Прогноз погоди на 17 – 18 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
17.02.18 – Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 3о морозу до 2о тепла, вдень 0-5о тепла.
18.02.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 3о морозу до 2о тепла, вдень 0-5о тепла.