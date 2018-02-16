Урок мужності з нагоди вшанування учасників бойових дій

15.02.2018, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення завітали до Кальчицької загальноосвітньої школи, яка знаходиться у Нікольському районі Донецької області, де провели урок мужності для учнів 11 класу, з нагоди вшанування учасників бойових дій.
Учні були у захваті від розповіді про те, як бійці НГУ кожен день несуть службу у зоні бойових дій та цікавились їх побутом та повсякденною діяльністю. Також гвардійці розповіли вихованцям школи про Національну гвардію України та про службово-бойові завдання 9-го полку оперативного призначення, про те, наскільки важлива підтримка, кожного українця для бійців у зоні проведення бойових дій. Учні були вражені розповіддю та передали щирі та теплі побажання воїнам Національної гвардії України, які зараз несуть службу у зоні бойових дій.
«Щиро вдячна Вам, за те що ви проводите подібні заходи в навчальних закладах. Я вважаю що українці повинні знати про своїх героїв-захисників. Нехай Вас постійно супроводжує удача та боронить Бог…» – сказала директор школи Світлана Фесак.
Редактор майор Анатолій Гришко