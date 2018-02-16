Запорізькі рятувальники вшанували учасників бойових дій

Щорічно, 15 лютого, відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня святкують річницю виведення військ з Афганістану в 1989 році. З нагоди урочистого вшанування поруч із меморіалом загиблим воїнам-афганцям, збираються ветерани та близькі учасників бойових дій аби віддати шану солдатам та офіцерам, які з честю виконували свої службові обов’язки у горах Афганістану. В цій спецоперації брали участь 160 тисяч українців, з них 3360 не повернулися додому.
Сьогодні на Алеї Слави запоріжці схилили голови у День пам’яті. До урочистого заходу долучилися органи місцевої влади та самоврядування, громадські активісти, представники ЗМІ, учасники бойових дій та всі охочі, для кого не байдужа пам’ять про величні подвиги українського народу, звитяга та відчайдушність наших воїнів, з якою вони виконували військовий обов’язок перед Батьківщиною. Віддати шану загиблим прийшло понад тисячу жителів міста.
Для фахівців ГУ ДСНС області – це особливий день, оскільки рятувальні операції та захист держави від лиха їх головна місія. Щорічно Особовий склад Головного управління бере участь у Дні пам’яті. Такі заходи дуже важливі для виховання молодого покоління, адже культивують гуманістичні засади у свідомості молоді та формують патріотизм і любов до Батьківщини.
На обліку ГУ ДСНС України у Запорізькій області зараз перебуває 21 учасника бойових дій, 14 з яких вийшли на пенсію, а 7 дотепер виконують свої службові обов’язки.
Керівництво ГУ ДСНС України у Запорізькій області висловлює слова вдячності і поваги тим, хто пройшов через випробування війни, здолав тяжкі військові будні і поглянув у вічі справжньому жаху. Низький уклін Вам за звитягу і вічна пам’ять загиблим героям, чиї імена вписані до однієї з найтрагічніших сторінок Всесвітньої історії.