Консультаційний пункт Головного управління ДСНС області працюватиме на трьох основних локаціях масових народних гулянь. Запрошуємо запоріжців повторити правила безпеки!!!!!

Консультаційний пункт Головного управління ДСНС області працюватиме на трьох основних локаціях масових народних гулянь. Запрошуємо запоріжців повторити правила безпеки!!!!!

За традицією за сім тижнів до Великодня настає час попрощатися з зимою. Пригріває сонце, тане сніг, оживає природа – прихід весни відзначають народними гуляннями. Це свято прийнято відзначати у колі рідних, друзів та влаштовувати гуляння, які традиційно проводяться на центральних площах міст або районів. І на Запоріжжі не забувають та шанують давні українські традиції.
Аби навчити населення правилам безпеки життєдіяльності та застерегти від трагічних наслідків для життя та здоров’я рятувальники розгорнули пересувний консультаційний пункт, в якому громадяни можуть отримати кваліфіковані відповіді щодо основних аспектів БЖД та ще раз повторити елементарні правила, які допоможуть правильно діяти у разі будь-яких нештатних подій.
Враховуючи, що сьогодні, 18 лютого – останній день проводів зими, консультаційний пункт Головного управління ДСНС працювати на трьох основних локаціях масових святкових заходів – це Палац культури дитячої та юнацької творчості, історико-культурний комплекс “Запорізька Січ” та Парк Трудової слави на бульварі Шевченка.
Рятувальники запрошують усіх приділити 5 хвилин свого часу, аби повторити найголовніше – правила безпеки!

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