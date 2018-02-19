Консультаційний пункт Головного управління ДСНС області працюватиме на трьох основних локаціях масових народних гулянь. Запрошуємо запоріжців повторити правила безпеки!!!!!

За традицією за сім тижнів до Великодня настає час попрощатися з зимою. Пригріває сонце, тане сніг, оживає природа – прихід весни відзначають народними гуляннями. Це свято прийнято відзначати у колі рідних, друзів та влаштовувати гуляння, які традиційно проводяться на центральних площах міст або районів. І на Запоріжжі не забувають та шанують давні українські традиції.
Аби навчити населення правилам безпеки життєдіяльності та застерегти від трагічних наслідків для життя та здоров’я рятувальники розгорнули пересувний консультаційний пункт, в якому громадяни можуть отримати кваліфіковані відповіді щодо основних аспектів БЖД та ще раз повторити елементарні правила, які допоможуть правильно діяти у разі будь-яких нештатних подій.
Враховуючи, що сьогодні, 18 лютого – останній день проводів зими, консультаційний пункт Головного управління ДСНС працювати на трьох основних локаціях масових святкових заходів – це Палац культури дитячої та юнацької творчості, історико-культурний комплекс “Запорізька Січ” та Парк Трудової слави на бульварі Шевченка.
Рятувальники запрошують усіх приділити 5 хвилин свого часу, аби повторити найголовніше – правила безпеки!