На Запоріжжі поліцейські оперативно розкрили подвійне вбивство

Декілька годин знадобилося працівникам поліції, щоб встановити місцезнаходження підозрюваного у вбивстві двох людей у смт Розівка. Наразі зловмисник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
17 лютого близько 17:00 під час вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки в смт Розівка власник будинку наніс численні ножові поранення жінці 1986 року народження та чоловікові 1979 року народження. Останні від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці.
На пошуки зловмисника було орієнтовано весь особовий склад Розівського відділення поліції. У результаті злагоджених дій вдалося оперативно затримати підозрюваного – раніше засудженого чоловіка 1988 року народження.
На даний час він затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року на території Запорізької області зареєстровано 15 умисних вбивств, з них 14 розкрито.
Нагадаємо, що заарештовано зловмисника, який скоїв вбивство в Дніпровському районі Запоріжжя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області