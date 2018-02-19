Навесні на Запоріжжі відбудуться вибори в семи ОТГ

Центральна виборча комісія України призначила перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів на неділю, 29 квітня 2018 року, – повідомляють на сайті ЦВК. Вибори відбудуться у 40 об’єднаних територіальних громадах (4 міських, 14 селищних, 22 сільських ОТГ). До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).
В Запорізькій області вибори пройдуть в семи ОТГ:
Більмацький район:
Новоукраїнська сільська об’єднана територіальна громада:
– Новоукраїнська сільська рада (села Новоукраїнка, Березівка, Веселоіванівське, Гоголівка),
– Смілівська сільська рада (села Сміле, Самійлівка, Світле, Червоноселівка).
Вільнянський район:
Михайлівська сільська об’єднана територіальна громада:
– Михайлівська сільська рада (села Михайлівка, Андріївка, Василівське, Вільноандріївка, Вільнокур’янівське, Георгіївське, Запорізьке, Криничне, Нагірне, Сергіївка, Соколівка),
– Люцернянська сільська рада (села Люцерна, Богатирівка, Вільногрушівське, Вільноуланівське).
Мелітопольський район:
Мирненська селищна об’єднана територіальна громада:
– Мирненська селищна рада (смт Мирне),
– Новопилипівська сільська рада (села Новопилипівка, Оленівка, Тихонівка, селище Соснівка).
Михайлівський район:
Роздольська сільська об’єднана територіальна громада:
– Роздольська сільська рада (села Роздол, Абрикосівка, Виноградівка, Вишнівка, Завітне, Кавунівка, Нове Поле, Трудовик, Шевченка),
– Високівська сільська рада (села Високе, Водне, Рівне, Солов’ївка, Суворе, Тракторне, Трудолюбимівка),
– Любимівська сільська рада (села Любимівка, Барвінівка, Володимирівка, Дніпровка, Лиманівка, Садове, Українка).
Михайлівська селищна об’єднана територіальна громада:
– Михайлівська селищна рада (смт Михайлівка, села Вовківка, Нововолодимирівка, Першотравневе, Петрівка, Тарсалак),
– Бурчацька сільська рада (село Бурчак),
– Тимошівська сільська рада (село Тимошівка) .
Приазовський район:
Олександрівська сільська об’єднана територіальна громада:
– Олександрівська сільська рада (села Олександрівка, Нечкине),
-Дівнинська сільська рада (село Дівнинське).
Степанівська Перша сільська об’єднана територіальна громада:
– Степанівська Перша сільська рада (села Степанівка Перша, Миронівка),
– Георгіївська сільська рада (село Георгіївка), – Новокостянтинівська сільська рада (села Новокостянтинівка, Ігорівка),
– Чкаловська сільська рада (село Чкалове).
Початок виборчого процесу стартує з 10 березня 2018 року.
Загалом, за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь понад 263 тисячі осіб.
Протягом двох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 24 грудня 2017 року в Україні було призначено 667 перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах. Відтак, після проведення виборів 29 квітня 2018 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених ЦВК перших виборів в ОТГ становитиме 707.