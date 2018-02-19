Хоч зима вже почала поступатися своїми правами прийдешній весні, але все ж опалювальний сезон досі триває та недотримання правил пожежної безпеки призводить до трагедії в українських родинах. Рятувальники занепокоєні трагічною статистикою, адже тільки за ці вихідні у Запорізькій області на пожежах загинуло двоє людей.
З початку 2018 року, підрозділи ДСНС 262 рази виїжджали за сигналом «тривога» на гасіння пожеж та для порятунку людей. Завдяки оперативним діям наших співробітників врятовано 19 осіб, з них 6 дітей. На жаль, під час зазначених подій травмовано 14 чоловік, з них 2 дітей та загинуло 19 громадян. Пожежі відбуваються переважно в приватних домоволодіннях або багатоквартирних будинках. Їх аналіз свідчить, що більшість людей гине в житловому секторі через порушення правил пожежної безпеки.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Опалювальний період ще триває: рятувальники закликають – будьте обережними!
Хоч зима вже почала поступатися своїми правами прийдешній весні, але все ж опалювальний сезон досі триває та недотримання правил пожежної безпеки призводить до трагедії в українських родинах. Рятувальники занепокоєні трагічною статистикою, адже тільки за ці вихідні у Запорізькій області на пожежах загинуло двоє людей.