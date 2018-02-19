У м. Пологи рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі

19 лютого о 01:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Щасливій м. Пологи горить автомобіль.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в наслідок зіткнення автомобіля із залізобетонним стовпом відбулося загорання моторного відсіку та салону автомобіля ВАЗ загальною площею 3 кв.м.
О 01:54 вогнеборці локалізували займання, а о 02:20 – повністю ліквідували. Обставини події з’ясовуються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС ліквідували пожежу в гуртожитку
17 лютого о 22:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому гуртожитку по вул. Ентузіастів Хортицького району. Через, те що це об’єкт з масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику на місце події прибули 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в сміттєпроводі горіло сміття на загальній площі 2 кв.м.
О 22:45 пожежу локалізували, а о 22:48 повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
19 лютого о 02:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вул. Будівельна с. Терпіння Мелітопольського району сталась пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у цегляному гаражі горять домашні речі та автомобіль «Mercedes Vito» на загальній площі 50 кв.м.
О 03:05 бійці ДСНС локалізували займання, а о 03:21 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
м. Приморськ: на пожежі загинула власниця будинку
18 лютого о 10:05 від чергового Національної поліції надійшло повідомлення до про те, що у житловому будинку по вул. Мічуріна у м. Приморськ сусідами знайдено тіло людини без ознак життя.
В ході розслідування з’ясувалося, що в помешканні проживала самотня 54-річна жінка. Зі слів свідків, останній раз господиню бачили декілька днів назад. Люди помітили, що вікна її будинку закопчені. Стурбовані сусіди увійшли до приміщення та побачили жінку вже без ознак життя та ознаки горіння.
Обставини події та загибелі жінки з’ясвуються. Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації електрообігрівального приладу.
Підрозділи ДСНС на ліквідацію не залучалися. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.