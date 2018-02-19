У м. Запоріжжя рятувальники розповіли громадянам про безпеку під час масових заходів з нагоди проводів зими

За традицією за сім тижнів до Великодня настає час попрощатися з зимою. Пригріває сонце, тане сніг, оживає природа – прихід весни відзначають народними гуляннями. Це свято прийнято відзначати у колі рідних, друзів та влаштовувати гуляння, які традиційно проводяться на центральних площах міст або районів. І на Запоріжжі не забувають та шанують давні українські традиції.
Враховуючи, що сьогодні, 18 лютого – останній день проводів зими, консультаційний пункт Головного управління ДСНС працював на основних локаціях масових святкових заходів – це Палац культури дитячої та юнацької творчості та Парк Трудової слави на бульварі Шевченка, охопивши понад 5 тисяч гостей та жителів міста.
Аби навчити населення правилам безпеки життєдіяльності та застерегти від трагічних наслідків для життя та здоров’я рятувальники вкотре вийшли до громадян. У консультаційному пункті містяни отримали кваліфіковані відповіді щодо основних аспектів БЖД та ще раз повторили елементарні правила, які допоможуть правильно діяти у разі будь-яких нештатних подій та попередити трагічні наслідки у разі їх виникнення.
Особливий інтерес до усього нового, як завжди, виявили діти. Вони змогли навчитися правильно одягати протигаз, дізналися про небезпеку вибухонебезпечних предметів та повторити номери екстрених служб, аби вчасно повідомити про надзвичайну подію та не стати заручником власних пустощів.
Крім того, у місцях народних гулянь рятувальники здійснюють контроль за пожежною та техногенною безпекою, забезпечуючи чергування спецтехніки. Особовий склад здійснює постійне патрулювання зони проведення святкових заходів.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області