Володимир Буряк: «У березні запустимо в роботу два модернізованих трамвая та розпочнемо збирати нові вагони»

КП «Запоріжелектротранс» продовжує реалізацію програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай», започатковану в минулому році. Зараз робітники комунального підприємства виконують капітальний ремонт двох трамвайних вагонів. Про це повідомив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Запоріжжя Володимир Буряк:
«Продовжуємо реалізацію міської програми «Запорізький трамвай».
На базі «Запоріжелектротрансу» ми не тільки збираємо нові запорізькі трамваї, а й відновлюємо старі.
Два трамваї, які отримають друге життя, вже в роботі. У цих трамвайних вагонах, які відслужили багато років, змінюється практично все – починаючи від капремонту візків до сидінь в салоні. Уже в березні після капітального ремонту вони вийдуть на маршрути міста.
Наприкінці березня плануємо отримати перший в цьому році корпус нового запорізького трамвая. Відразу розпочнемо збирати п’ятий запорізький трамвай.
Всього в цьому році плануємо зробити повний капітальний ремонт чотирьох трамваїв та зібрати 5 нових».
Нагадаємо, в 2017 році почалася реалізація програми «Запорізький трамвай», розробленої за дорученням міського голови Володимира Буряка. На базі КП «Запоріжелектротранс» почали збирати нові трамваї, закуповуючи необхідні комплектуючі. Також в рамках програми робітники підприємства виконують капітальний ремонт трамваїв, які вичерпали термін експлуатації. Після капремонту вагони знову виходять на лінію.
Відзначимо, в 2017 році програма «Запорізький трамвай» була виконана в запланованому обсязі. Зібрано чотири нових трамвая, капітально відремонтовано три. У 2018 році реалізація програми триває.
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