Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу в лазні

17 лютий о 15:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Жуковського в м. Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встанови, що на подвір’ї горіла лазня на загальній площі 18 кв.м.
О 15:35 вогнеборці локалізували займання, а о 16:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Запорізька область: на Каховському водосховищі загинув чоловік
17 лютого о 10:31 від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про те, що в акваторії Каховського водосховища поблизу 1146 км Придніпровської залізниці в районі с. Верхня Криниця Василівського району знаходиться тіло людини без ознак життя.
Рятувальники дісталися до загиблого, який знаходився у воді на відстані близько 2 метрів від берега, доставили його на суходіл та передали працівникам поліції. Ним виявився 51-річний житель м. Запоріжжя. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 19 – 20 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
19.02.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-5о морозу, вдень 0-5о тепла.
20.02.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень від 1о мо