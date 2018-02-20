17 номер щорічника „Музейний вісник” вийшов сенсаційним

16 лютого в Комунальному закладі „Запорізький обласний краєзнавчий музей” Запорізької обласної ради відбулася презентація 17 номеру науково-теоретичного щорічника Запорізького обласного краєзнавчого музею „Музейний вісник”. Збірка містить праці, у яких розглядаються окремі проблеми археології, краєзнавства, історії України, вводяться у науковий обіг експонати з музеїв Запоріжжя та України тощо. Тематика публікацій охоплює період від найдавніших часів до сьогодення.
Директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко наголосив:
– Саме зараз ми власними руками пишемо історію нашої країни та відкриваємо невідомі сторінки. Завдяки тому, що відкрито раніше засекречені архіви, завдяки загальній цікавості до подій минувшини на нас чекає ще чимало сенсаційних відкриттів, чимало знайомств з іменами справжніх героїв в історії України.
Владислав Мороко у своєму виступі розповів про невідомі досі подробиці з життя отамана Холодного Яру Костя Пестушко (Степовий-Блакитний), які стосуються його перебування в нашому місті та навчання в Олександрівському механіко-технічному училищі (нині – ЗНТУ) у 1911-1914 роках; про події, які формували характер майбутнього отамана.
У свіжому номері щорічника „Музейний вісник” розповідається про експонати з колекцій Запорізького обласного краєзнавчого музею та Національного заповідника „Хортиця”, розкопки курганів Розівського району Запорізької області, та на території музею-заповідника „Садиба Попова”, історію міста Олександрівська кінця XVIII – середини ХІХ ст., традиції козацького суднобудування та судноплавства, родовід Якова Новицького, розписи Іллінської церкви с. Тернівка, збройний конфлікт махновських повстанців з німцями-колоністами, Шосте селище м. Запоріжжя, підпільну організацію Ревком тощо.
Цього року до „Музейного вісника” увійшли статті 25 авторів з м. Запоріжжя та всієї України: Андрія Антонова, Інеси Атаманчук, Бориса Бровка, Вікторії Водоп’ян, Анатолія Волкова, Тамари Деркач, Оксани Дровосєкової, Михайла Єльникова, Лариси Єрохіної, Сергія Звілінського, Світлани Козиряцької, Павла Кравчука, Володимира Лінікова, Зої Попандопуло, Валерія Самара, В’ячеслава Саричева, Людмили Травень, Ольги Чайки, Володимира Чопа, Андрія Шевцова з м. Запоріжжя та Олександра Горбового (м. Переяслав-Хмельницький), Юрія Клімчука (м. Кам’янець-Подільський), Андрія Копитка (м. Дубляни), Марії Пісцової (м. Полтава), Олени Сєкерської (м. Одеса).
– Цього року видання вийшло дуже цікавим, – вважає директор краєзнавчого музею Михайло Мордовської. – Є публікації з археології, історії, з музейної справи. Це музейне видання розраховане на краєзнавців, на тих, хто цікавиться історією, на шкільну та студентську молодь. На обкладинці нового номеру „Музейного вісника” зображено бронзовий акваманіл ХІІ – XVI ст. з колекції Запорізького обласного краєзнавчого музею. Цей предмет надійшов до музею в 1958 році. Його знайшли в 1905 році на Верхній Хортиці. Акваманіли або водолії використовувалися з найдавніших часів як ритуальні посудини для омовіння рук жерців. Пізніше їх використовували і в побуті. Кілька статей та доповідь директора Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислава Мороко можна вважати сенсаційними.
Дві статті Інеси Атаманчук та Людмили Травень, присвячені сенсаційним відкриттям в Іллінській церкві села Тернівка (Вільнянський район, Запорізька область). Це перші наукові статті про унікальні розписи цієї церкви, які доводять, що автором був художник Володимир Дмитрович Сонін, керівник Лаврської іконописної школи. Увагу співробітників Запорізького художнього музею на ці розписи звернув запорізький фотохудожник Олександр Максимов.
Завідуючий відділом новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею Володимир Лініков виклав не менш сенсаційні факти про підпільну організацію „Ревком”, що діяла у 1942-1943 роках у нашому місті. Чи могла ця організація здійснювати стільки акцій проти окупантів, скільки наведено у звітах Запорізького обкому КП(б)У, чи діяльність „Ревкому” має під собою більше міфів, ніж правди – про це можна дізнатися у „Музейному віснику” № 17.
Екземпляри нового видання отримали автори, музеї та бібліотеки Запоріжжя, а через кілька місяців наукові статті буде викладено до Інтернету.
17 номер щорічника „Музейний вісник” вийшов сенсаційним
16 лютого в Комунальному закладі „Запорізький обласний краєзнавчий музей” Запорізької обласної ради відбулася презентація 17 номеру науково-теоретичного щорічника Запорізького обласного краєзнавчого музею „Музейний вісник”. Збірка містить праці, у яких розглядаються окремі проблеми археології, краєзнавства, історії України, вводяться у науковий обіг експонати з музеїв Запоріжжя та України тощо. Тематика публікацій охоплює період від найдавніших часів до сьогодення.