Бліц-опитування: Які, на вашу думку, у Запорізькій області найвизначніші історични пам’ятки чи місця, які обовязково варто відвідати?

1.Володимир Лінников, історик:
-По перше обов’язково треба відвідати залишки Великого Лугу, по друге треба відвідати Кам’яну Могилу, ту що біля Мелітополя у села Терпіння. В історичному сенсі це Дніпрогес та замок Попова. І ще до речі Запорізька атомна станція чудовий техногенний екскурсійний об’єкт.
2.Андрій Топоренко, приватний підприємець:
-Мабуть не буду надто оригінальним, але окрім Хортиці та Дніпрогесу нічого іншого запропонувати не зможу.
3.Віталій Дорошенко, співробітник поліції:
-По перше це звичайно Хортиця з чудовою природою, історичним комплексом, виставами козацьких театрів. По друге це колишнє поселення менонітів на Верхній Хортиці. І по третє-це Дніпрогес, особливо вечірньою порою, з морем вогнів.
4.Наталья Воробйова,мешканка м. Дніпро:
-Ось спеціально приїхали до Запоріжжя,аби побувати на острові Хортиця. Вважаємо її візитною карткою міста.
5.Василь, пенсіонер:
– Да хоч би наш центр дитячої творчості. Зробити в ньому обсерваторію, і він був би візитівкою Запоріжжя. Мої улюблені міста-це береги Дніпра. Варто розбудовувати на Хортиці оглядові майданчики в історично знакових місцях,щоб люди могли милуватися чудовим пейзажем. Вважаю що варто побувати і на місці розташування колишнього Кічкаського мосту, навіть мрію про створення такого музею.