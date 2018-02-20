Бліц-опитування: Які найдивовижніші млинці вам довелося скуштувати на Масницю?

1.Валентин, боєць Нацгвардії:
– Сьогодні на сніданок нас в їдальні пригостили млинцями. Вони були дуже смачними, як вдома.
2.Крістіна Ніконенко, студентка:
-Млинці дуже люблю, майже обожнюю. Сьогодні ще не куштувала, сподіваюсь що вони чекатимуть на мене трохи пізніше.
3.Євген, приватний підприємець:
-Ось, скуштували дивовижні млинці з куркою, які зробила моя дружина, за власним рецептом.Констатую -дуже смачно!
4.Дмитро, ювелір:
-На жаль пригоститись млинями не вийшло. Шукали з донечкою де б їх скуштувати ,але марно, не знайшли. Тому пригостились разом у японській кухні китайською локшиною. Я вам скажу, що до свята це теж непогано.
5.Наталка, бухгалтер:
-Ми з чоловіком зазвичай не пригощаємось на вулиці. Ось, вийшли подивитись як святкують люди. Тому млинці до свята готую сама вдома за класичним рецептом