Фотовиставка «Трудодні»

Фотовиставку з інтригуючую назвою «Трудодні» в рамках сторіччя газети «Запорізька правда» підготував наш фотокор Олександр Максимов, який одночасно є членом Національної Спілки фотомитців України. Цього разу знаний майстер запорізької художньої фотографії підготував на суд глядачів галерею документальних портретів нашіх сучасників. Всі фото О Максимова це результат спостережень за повсякденним життям простої людини. Його фото мають магічну силу зупиняти глядача, аби відчути душу і вдачу іншої людини. Це невеличкі але змістовні оповідання в яких миттєвість набуває ознаки вічності. Трудодні у розумінні автора, це не стільки архаїчна система розрахунку за виконану працю, скільки художня характеристика сьогодення. Переглянути фотовиставку, яка має відкритися в перших числах березня ви зможете у виставковій залі запорізького фотоклубу за адресою пр. Соборний 159.