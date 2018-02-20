“Міс Запоріжжя 2018” в готелі KHORTITSA PALACE

24 лютого у рамках Національного конкурсу краси “Міс Україна” відбудеться регіональний відбірковий тур і найголовніше свято краси області – “Міс Запоріжжя 2018”. Приймає конкурс і виступає генеральним партнером кращий готель міста KHORTITSA PALACE.
Організатором заходу виступає Ірина Архипова – віце-міс України 2000 р. і фіналістка “Міс Всесвіт” 2001 р. (Каліфорнія, США) яка вже упродовж 17 років є керівником агентства “Пані Ірина” – одного з лідерів на Українському ринку з організації конкурсів краси для дітей і дорослих, закритих показів, fashion презентацій і балів.
Офіційний представник Національної дирекції “Міс Україна” в Запорізькій області Арт-студіо “Пані Ірина” веде активну діяльність з навчання, підготовки учасниць і формуванню успішної модельної кар’єри в Україні і за кордоном.
Переможниці регіонального туру беруть участь в національному конкурсі “Міс Україна”.
За звання головної красуні Запоріжжя цього року боротимуться 16 учасниць.
Судити конкурс будуть професіонали у сфері модельного і шоу-бизнеса, представники конкурсу “Міс Україна” “Міс Запоріжжя 2017” організатори і партнери. Також, за 10 днів до основної конкурсної програми відбудеться відкрите on – line голосування для усіх городян на інформаційному порталі afisha.zp.ua.
Фіналістки “Міс Запоріжжя 2018” отримають цінні призи від партнерів свята : туристичної фірми “Димона Авитатур” (Запоріжжя), “Іван Таксі” в Запоріжжі, Запорізької Кондитерської Фабрики, міжнародного клубу “Віконт”, ТМ “Colin’s” (Київ), ТМ “Роксана”, дизайнера Тетяни Смаглюк, компанії “Сват Груп”, парфюмерного холдингу “Індіго” і генерального партнеру – готелю KHORTITSA PALACE. Окремою винагородою стануть фото-сесії і інтерв’ю в журналах “найкрасивіші жінки України” і “Чоловічий Клуб” (Запоріжжя).