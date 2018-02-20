На Суспільному Запоріжжя за конкурсом обрали менеджера

За результатами відкритого конкурсу менеджером Запорізької філії Суспільного мовлення обрано Сергія Курмака. Він здійснюватиме управління адміністративно-господарським блоком філії, до якої входить телеканал і радіо “Запоріжжя”.
Пан Курмак понад 25 років працює у галузі телекомунікацій, останні 10 років — на посадах керівника підприємства (ООО “Телесвіт”, ЗАТ “Кабельна інформаційна телевізійна система”).
«Мене надихає можливість налагодити процеси у компанії, у новій галузі – медіа. Маю намір підняти престиж суспільного мовника з-поміж комерційних телеканалів і радіо у Запоріжжі. У першу чергу займусь оцінкою стану наших справ: матеріально-технічного забезпечення, потенціалу працівників і запропонувати можливі шляхи покращення. На нашому спільному шляху до передових позицій важливо, щоб кожен співробітник долучився до цього процесу», — сказав Сергій Курмак, менеджер Запорізької філії ПАТ «НСТУ».
У додатковому конкурсному відборі менеджера Запорізької філії було 8 кандидатів. Загалом у конкурсі взяли участь 111 осіб. Було обрано 6 продюсерів із 57 кандидатів та 8 менеджерів із 54 охочих.
Нагадаємо, що вперше в історії НСТУ керівників регіональних філій не призначали, а обирали на відкритому конкурсі. Також вперше для керівництва філіями запроваджено дві різні посади: продюсер, що відповідає за контент та менеджер, який виконує лише адміністративні функції та має у обов’язках пряму заборону втручатися у творчі питання.
За результатами конкурсу у грудні продюсеркою Запорізької регіональної дирекції НСТУ обрали Наталію Андреєву. У тих регіонах, де конкурс не відбувся у грудні, було призначено тимчасових виконувачів обов’язки менеджера й продюсера. Саме для цих філій у січні 2018 року було проведено повторний конкурс.
16 та 17 лютого відбулися координаційні робочі зустрічі в Києві з менеджерами і продюсерами з усіх регіонів. Протягом двох днів насичених тренінгів та робочих нарад по напрямках: творчому, технічному, кадровому, юридичному, фінансовому, комунікаційному, керівники підрозділів центральної дирекції зустрілися з менеджерами та продюсерами, щоб спільно опрацювати план роботи на найближчий період.