На Запоріжжі поліцейські затримали чоловіка, який задушив жінку

Співробітники кримінальної поліції затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в умисному вбивстві 19-річної мешканки Полтавської області.
Поліцейські Мелітопольського відділу поліції розкрили вбивство мешканки Полтавської області 1998 року народження. Тіло жінки з тілесними ушкодженнями було виявлено в квартирі одного із будинків по вулиці Гетьманський в Мелітополі.
Співробітники кримінальної поліції та слідчі Мелітопольського відділу поліції провели оперативно-розшукові заходи та встановили особу підозрюваного. Ним виявися раніше засуджений 29-річний мешканець Мелітополя, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за скоєння злочину проти життя та здоров’я особи. Правоохоронці встановили місцезнаходження зловмисника та 17 лютого затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вирішується питання обрання запобіжного заходу для затриманого.
Встановлено, що близько 12 години раніше засуджений чоловік на ґрунті особистих неприязних відносин наніс тілесні ушкодження, а потім задушив потерпілу. Після чого заволодів майном жінки. У підозрюваного вилучено викрадене.
18 лютого зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.13 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі, або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року поліцейські ГУНП в Запорізькій області 18 особам повідомили про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що декілька годин знадобилося працівникам поліції, щоб встановити місцезнаходження підозрюваного у вбивстві двох людей у смт. Розівка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області