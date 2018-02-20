Відмова Конституційного суду відкрити справу про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі за поданням 55 народних депутатів є перемогою України. Про це заявила голова парламентської фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко.
Лідер партії відзначила, що усі спроби депутатів з провладної більшості натиснути на Конституційний суд і визнати незаконним рішення Парламенту по продовженню мораторію виявилися марними. Судді ухвалили єдино вірне рішення, і це є ще однією маленькою перемогою України над корупцією та свавіллям.
«Це означає, що в України залишився шанс і величезний ресурс, щоб піднімати економіку і ставити країну на ноги після повного перезавантаження влади», – заявила Юлія Тимошенко. Вона підкреслила, що стаття 13 Конституції України чітко зазначає, що земля та її надра належать українському народу. Наша держава має 1/10 світових запасів найбільш цінних родючих земель – 42 мільйони гектарів багатих чорноземів. При цьому вартість землі у десятки разів нижча, ніж в країнах Європейського союзу.
«Продаж землі за чинними цінами зробить селян жебраками. Олігархи та іноземці скуплять цей ресурс за безцінь. Ми втратимо продовольчу незалежність, а 14 мільйонів селян просто вмикреслять з життя, бо вони будуть непотрібні», – зазначила Тимошенко. Голова партії також нагадала, що «Батьківщина» має розроблену комплексну програму аграрного розвитку України на шляху до майбутнього процвітання.
Рішення Конституційного суду щодо мораторію на продаж землі дає Україні шанс
Відмова Конституційного суду відкрити справу про скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі за поданням 55 народних депутатів є перемогою України. Про це заявила голова парламентської фракції «Батьківщини» Юлія Тимошенко.