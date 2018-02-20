Внаслідок ДТП на Запоріжжі загинув чоловік

В Мелітополі в результаті аварії загинув водій легкового автомобіля. Чоловік не вибрав безпечну швидкість та скоїв зіткнення з вантажівкою.
17 лютого приблизно о 16:05 на вулиці Ломоносова в Мелітополі водій автомобіля «Mercedes» не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «ЗІЛ» під керуванням місцевого мешканця 1965 року народження, який рухався в зустрічному напрямку.
В результаті аварії водій легкового автомобіля, мешканець Мелітополя 1996 року народження, загинув на місці події.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що в Мелітополі водій автомобіля скоїв наїзд на велосипедиста та зник з місця події.
Відділ комунікації поліції Запорізької області