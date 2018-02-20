Запорізькі митники шість разів призупиняли митне оформлення товарів з метою попередження контрафакту

У січні поточного року співробітники Запорізької митниці ДФС шість разів призупиняли митне оформлення поставок для сприяння захисту прав інтелектуальної власності.
Зокрема, минулого місяця серед товарів, які потенційно могли мати контрафактне походження, були запчастини для сільськогосподарської техніки, підшипники різних видів, електроприлади, з’єднувачі, рукавички універсальні.
Одразу після отримання листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і послуг, митне оформлення продукції було завершено.
Фахівці митниці наголошують, митні органи постійно проводять аналіз результатів оформлення товарів на предмет виявлення та недопущення незаконного митного оформлення товарів, що внесені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності. Так, упродовж місяця до цього переліку включено 6 нових позицій.
З об’єктами права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру, можна ознайомитись на сайті Державної фіскальної служби України: http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/100237.html.
Запорізька митниця ДФС