Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту: за підсумками вправи «поштовх гирі» – стали відомі перші лідери змагань

Запекле змагання за першість у гирьовому спорті триває. На разі, спортсмени завершили першу вправу – поштовх гирі вагою по 32 кг.
У ваговій категорії до 63 кг найкращий результат показав учасник команди НУЦЗУ Гассієв С. (18 разів), до 68 кг Кошіль В. (НУЦЗУ, 58 разів), у ваговій категорії до 73 кг учасник команди НУЦЗУ Усачов Д. (60 разів), до 78 кг – Руденко В. (НУЦЗУ, 46 разів), до 85 кг – учасник команди У ДСНС у Кіровоградській області Фінке С. (89 разів), у ваговій категорії понад 95 кг учасник команди ГУ ДСНС України у Запорізькій області Коноваленко Д (55 разів).
Другим видом змагання, у якому рятувальники доводитимуть свою силу та міць буде ривок гирі.
За підсумками двох вправ судді визначать переможців Чемпіонату.