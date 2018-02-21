Читайте у газеті “Запорізька правда” за 22.02.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 22 лютого, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди». Творчий колектив газети зробив його цікавим і корисним для наших читачів.
У рубриці «Тема для роздумів» журналістка «Запорізької правди» Віталіна Московцева досліджує проблему імовірного тотального знищення інституту дитячих музичних шкіл на Запоріжжі. Такий сумний підсумок – результат «оптимізації» бюджетних витрат на дитячу культурну позашкільну освіту. До розмови долучились провідні експерти галузі. З висновками цього дослідження знайомтесь у свіжому випуск газети.
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Тому вкотре поговоримо про Революцію Гідності і про її героїв, втім, у дещо незвичайному ракурсі – з позицій сьогодення. Майдан відбувся. А що далі? На скільки просунулося українське суспільство на шляху самоствердження нашої громадянської свідомості і відповідальності? Тож вшановуючи Героїв Небесної Сотні, приміряємо на себе їх лицарські лаштунки: чи здюжаєм?
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Так, проект «Знай і люби свій край» газети «Запорізька правда» познайомить читачів із музеєм-садибою козака-січовика Микити Леонтійовича Коржа на Січеславщині у Дніпропетровській області. Земляки бережуть світлу пам’ять про цього героїчного лицаря і створили цілісний меморіал задля увічнення історії його славетних подвигів.
« Подорож до садиби козака Коржа» фотохудожника газети Олександра Максимова подарує читачам справжню насолоду від цього знайомства.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію. Зокрема, розкажемо про проект «Територія Z» («Z» – здоров’я), спрямований на формування у дітей комплексного ставлення до питань збереження та укріплення здоров’я.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд. «Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині поговоримо про масницю і найдивовижніші млинці. Які нашим читачам довелося поїсти з нагоди свята.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.