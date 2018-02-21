Юліана Козаченко: “Запорізькі землекористувачі направили до місцевих бюджетів майже 80 мільйонів гривень”

З початку року місцеві бюджети Запорізької області отримали майже 80 мільйонів гривень плати за землю. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень сплати зріс порівняно з минулорічним на 20 відсотків.
Із загальної суми близько 90 відсотків забезпечили платники-юридичні особи, яких на сьогодні в регіоні 9,5 тисячі. Майже 7,9 мільйона надійшло до місцевих скарбниць від фізичних осіб.
Половину надходжень плати за землю перерахували землекористувачі м. Запоріжжя, вони сплатили до бюджету 40,3 мільйона. Платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів спрямували майже 11 мільйонів, Бердянського та Приморського районів – 6,3 мільйона, Мелітопольщини та Приазов’я – понад 5,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 3,3 мільйона, стільки ж – Пологівського, Більмацького та Розівського, суб’єкти господарювання та мешканці Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів поповнили скарбницю на 2,8 мільйона, Якимівського та Веселівського – на 2,8 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського – на 2,4 мільйона, Токмацького та Чернігівського районів – на два мільйони.
Нагадаємо, при визначенні бази оподаткування земельним податком за 2018 рік коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується із значенням 1. Це передбачено Законом України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році”.
Головне управління ДФС у Запорізькій області