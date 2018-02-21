У Мелітополі пройшов традиційний конкурс «Міс Снігуронька». Організатором заходу виступила місцева арт-студія «Miss Brilliants». За титул красуні боролися вісім дівчат. Вік конкурсанток – від 16 до 23 років. Окрім краси і грації, учасниці продемонстрували журі та всім присутнім свої таланти і артистичність. «Міс Снігуронькою -2018» стала Вероніка Каращук. Дівчині надійшла офіційна пропозиція на участь в міжнародному тижні моди «Estet Fashion Week», який відбудеться в квітні поточного року. Вероніка представлятиме брендову колекцію одягу «Miss Brilliants». Дві інших учасниці Юлія Морозова і Діана Галанова представлять Мелітополь на конкурсі «Міс Запоріжжя 2018», який відбудеться 24 лютого в Запоріжжі.