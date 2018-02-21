Концерт Ірини Білик у Запоріжжі

Народна артистка Ірина Білик дала супераншлаговий концерт у Запоріжжі, у ПК «Дніпроспецсталь». З всеукраїнським гастрольним туром «Без гриму. Найкраще. Про кохання» єстрадная виконавиця прибула до нашого обласного центру. Ажіотаж навколо її виступу призвів до того, що в залі на 1000 місць глядачі сиділи навіть на приставних стільцях. У концерті прозвучали як нові її пісні – з альбому «Без гриму», так і перевірені часом хіти, які зробили Ірину Білик відомої і впізнаваною – «Нічия», «Ти мій», «Любовь -Яд», «Викликай мені таксі», «Франсуа», «Я ніколи не втомлюся чекати», «Для всіх нас просто немає», «Сніг» та інші. Шлягери разом зі співачкою співав весь зал. Варто відзначити, що враження справляли не тільки пісні у виконанні улюбленої запорожцями співачки, але і саме шоу. Світло, звук, декорації – все було на найвищому рівні. Під час виступу співачки на екрані демонструвалися ексклюзивні фото та відео з особистого архіву Ірини Білик.