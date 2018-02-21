Майстер-клас з приготування кольорових млинців провів напередодні Масниці для вихованців недільних шкіл провів митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука. За словами владики Луки, головною ідеєю майстер-класу був не сам процес приготування млинців, а знайомство дітей з традиціями українського народу, які нерозривно пов’язані з нашою вірою, щоб вони їх підтримували, зберігали і примножували. Завдяки архієрею, діти дізналися, що головний інгредієнт млинців – не молоко або борошно, а любов. Подібно до того, як Церква освятила Масляну, наповнивши давньослов’янський язичницьке свято новим значенням, так кулінарні майстер-класи, проведені Запорізькою єпархією, з кожним роком збагачуються новими й новими ідеями, а коло його учасників стає все ширшим. У той же день владика Лука провів бесіду з викладачами недільних шкіл Запорізької єпархії. Він зазначив, що завдання педагогів недільних шкіл – виховати дитину у відповідності з християнськими законами, навчити її жити за Євангелієм.