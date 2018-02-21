Міста майбутнього

Відразу два населених пункти із Запорізької області – Мелітополь і Бердянськ увійшли в топ-10 рейтингу міст майбутнього 2018-2019 років за версією відомого журналу «FDI Intelligence». Для створення рейтингу фахівцями виданнями були зібрані дані про 489 міст і регіонів, які розподілили на 5 категорій: економічний потенціал, трудове середовище, економічна ефективність, інфраструктура і сприяння бізнесу. Наші міста потрапили в категорію «Стратегія прямих іноземних інвестицій» підкатегорії «Економічна ефективність». Мелітополь розмістився на 6-ому рядочку рейтингу, а курортний Бердянськ став дев’ятим. Цікаво, що між ними розташувалися ще два українських міста – Тернопіль і Кременчук.