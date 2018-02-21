Мостобудівники з’єднали Хортицю і Правий берег

На 14-ому році зведення нових мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі у понеділок, 19 лютого, будівельники завершили насування верхньої гілки першої черги автотранспортної магістралі, що з’єднує правобережну частину міста та Хортицю. За словами фахівців, їм вдалося виконати технологічно найскладнішу частину робіт.
Столичні Південний міст в Україні рекордсмен по висоті, а мости Метро, Патона і Русанівський – найстаріші. Втім, їм не тягаться із запорізькими братами-довгобудами за тепрміном їх зведення. Наші невдовзі святкуватимуть вже 15-ту річницю з дня початку їх будівництва. Втім, до тої визначної дати ще можна встигнути завершити весь комплекс обох мостових переходів. Бо, наприклад, китайці, таку роботу за місяць могли б виконати. У нас же все по-іншому: ми нікуди не поспішаємо – робимо все вагомо, грубо, зримо – будуємо ж на віки.
Але сьогодні і на нашій вулиці свято. За даними Департаменту промисловості та розвитку інфраструктури ОДА, будівництво верхової гілки мосту через р. Старий Дніпро (Споруди № 4) розпочато силами підрядної мостобудівної організації ТОВ «Підприємство «Маст-Буд» у 2013 року із зведення чотирьох капітальних опор та завезення металоконструкцій прогонової будови на будівельний майданчик. Технологія влаштування прогонової будови Споруди №4 представляє собою комплекс поетапного поздовжнього насування зібраних секцій мосту по збудованих капітальних опорах за допомогою індивідуальних допоміжних штовхаючих пристроїв, на які встановлені сучасні гідравлічні домкрати вантажопідйомністю 500 т, та опускання на опорні частини. Поздовжнє насування складалося з п’яти етапів загальною довжиною 405 метрів та є технологічно найскладнішою операцією при виконанні будівельно-монтажних робіт. Роботи з поздовжнього насування розпочато в 2014 році та за станом на поточний момент стовідсотково завершені.
Подія стала знаковою і визначною. Тож її відвідав голова облдержадміністрації Костянтин Бриль. Інспектуючи хід виконання робіт, очільник області відмітив, що виконання цього завдання належить до переліку першочергово необхідних з ліквідації аварійної ситуації. Адже за роки будівництва мостових переходів їх конструкції піддалися, в тому числі, атмосферній руйнації. Тому, щоб зберегти новобуди, слід також провести антикорозійний захист металоконструкцій прогонової будови. На сьогодні силами спеціалізованого підприємства ПрАТ «Альпсервіс» нанесено антикорозійне покриття на площі 10 200 квадратних метрів, що становить 40% від необхідного обсягу.
Костянтин Бриль наголосив, що, зважаючи на те, що є необхідність у завершенні не менш складних технологічних операцій (опускання прогонової будови; демонтаж тимчасових допоміжних металоконструкцій та завершення виконання антикорозійних робіт), украй важливим є якнайшвидше виділення коштів у розмірі 30 млн. грн. із обласного бюджету на завершити цих заходів, щоб убезпечити споруди від техногенної катастрофи.
Загальна ж потреба коштів на завершення робіт по четвертому пусковому комплексу першої черги будівництва орієнтовно становить 190 млн. грн.
Олександра Воронцова