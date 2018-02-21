Олег Ляшко: «Будемо підтримувати програму «Запорізький трамвай»

Сьогодні до Запоріжжя приїхав народний депутат України Олег Ляшко. В рамках робочої поїздки відбулися відвідини комунального підприємства «Запоріжелектротранс», знайомство з результатами реалізації програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай».
Народний депутат України побував в майстернях підприємства, де зараз робітники «Запоріжелектротрансу» виконують капітальний ремонт двох трамваїв. Також Олегу Ляшку продемонстрували один із зібраних в Запоріжжі трамваїв, який успішно працює на лінії.
Міський голова Володимир Буряк розповів Олегу Ляшку про результати виконання програми «Запорізький трамвай» в 2017 році, плани на 2018 рік.
– В минулому році було зібрано чотири трамваї. Цього року реалізація програми триває. Ми плануємо зібрати в 2018 році п’ять нових трамваїв, капітально відремонтувати чотири, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова зазначив, що збирання трамвая обходиться місту в три рази дешевше, ніж придбання нового в іншому місті. У 2017 році – близько шести мільйонів гривень. При цьому Запоріжжя отримує сучасний трамвай, який відповідає всім вимогам.
– Купуємо кузов, ряд інших комплектуючих для трамвая. Трамвайні візки у нас свої. Збираємо новий вагон силами робітників «Запоріжелектротрансу», – повідомив Володимир Буряк.
Вартість же капітального ремонту трамвайного вагона, що вичерпав термін експлуатації, становить близько мільйона гривень. При цьому трамвай знову виходить на лінію, де зможе пропрацювати ще мінімум десять років.
– Хочу подякувати міському голові Запоріжжя за реалізацію подібного проекту. Будемо підтримувати програму «Запорізький трамвай». Адже це не тільки оновлення рухомого складу, а й економія бюджетних коштів, створення додаткових робочих місць для запоріжців, – зазначив Олег Ляшко.
Народний депутат України Олег Ляшко висловив думку, що сьогодні одне з головних завдань державної влади – модернізація виробництва, створення нових робочих місць.
– Завдання бюджету підтримувати розвиток місцевого виробництва, а не купувати продукцію в інших країнах. Запоріжжя тут приклад для багатьох міст України. Ми не повинні купувати трамваї за кордоном. Їх необхідно виробляти у Запоріжжі, Львові, Києві, – сказав Олег Ляшко.
Також під час робочої поїздки Олег Ляшко відвідав Запорізький машинобудівний завод імені В. Омельченка і ПрАТ «Запоріжвогнетрив». Народний депутат України ознайомився з роботою підприємств, основними етапами виробничого процесу, поспілкувався з робітниками та керівництвом.
Олег Ляшко: «Будемо підтримувати програму «Запорізький трамвай»
Сьогодні до Запоріжжя приїхав народний депутат України Олег Ляшко. В рамках робочої поїздки відбулися відвідини комунального підприємства «Запоріжелектротранс», знайомство з результатами реалізації програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай».