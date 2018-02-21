Олег Ляшко вважає, що Запоріжжю необхідно використовувати всі можливості для розвитку аеропорту

Народний депутат України Олег Ляшко впевнений, що запорізький аеропорт є важливим інфраструктурним, логістичним об’єктом не тільки для Запоріжжя, а й для всієї України. Його необхідно розвивати, адже Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» може стати одним з найважливіших транспортних вузлів країни. Таку позицію Олег Ляшко висловив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.
Представників засобів масової інформації зацікавило, чи виправдане, на думку Олега Ляшка, будівництво нового пасажирського терміналу в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя» за кошти міського бюджету. Може доцільніше залучити для цього ресурси держбюджету?
– Розвиток запорізького аеропорту – дуже важливе питання. Для цього необхідно використовувати всі наявні можливості. Міський бюджет, залучення кредитів, шукати інвесторів. Якщо чекати коштів державного бюджету, то будівництво може стати черговим довгобудом, – зазначив Олег Ляшко.