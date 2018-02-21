Олег Ляшко вважає, що Запоріжжю необхідно використовувати всі можливості для розвитку аеропорту

Олег Ляшко вважає, що Запоріжжю необхідно використовувати всі можливості для розвитку аеропорту

Народний депутат України Олег Ляшко впевнений, що запорізький аеропорт є важливим інфраструктурним, логістичним об’єктом не тільки для Запоріжжя, а й для всієї України. Його необхідно розвивати, адже Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» може стати одним з найважливіших транспортних вузлів країни. Таку позицію Олег Ляшко висловив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.
Представників засобів масової інформації зацікавило, чи виправдане, на думку Олега Ляшка, будівництво нового пасажирського терміналу в Міжнародному аеропорту «Запоріжжя» за кошти міського бюджету. Може доцільніше залучити для цього ресурси держбюджету?
– Розвиток запорізького аеропорту – дуже важливе питання. Для цього необхідно використовувати всі наявні можливості. Міський бюджет, залучення кредитів, шукати інвесторів. Якщо чекати коштів державного бюджету, то будівництво може стати черговим довгобудом, – зазначив Олег Ляшко.

Без рубрики