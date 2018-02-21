Завдяки співпраці Карітас Запоріжжя, Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького та галереї сучасного мистецтва Baranik в обласній бібліотеці 21 лютого в 15.00 відбудеться презентація виставки «Історичні локації» для освітян.
Виставка представляє собою більше 30 великих двосторонніх фотосвітлин (розміром 100х70см кожна), присвячених історії розбудови м. Олександрівська – Запоріжжя і включає в себе фотосвітлини старого Олександрівська та відомого курорту Олександрабад, менонітської колонії Кічкас-Ейнлаге, яке наразі знаходиться під водами Дніпровського водосховища, будівництва Дніпрогесу та Соцмістечка та ін.
Відвідувачі виставки будуть мати нагоду не тільки пройтись цією виставкою з екскурсоводом, але й будуть мати можливість побачити родзинку виставки – унікальну відеохроніку розбудови міста, починаючи з 1929 року.
Після двох тижневого перебування експозиції в обласній бібліотеці, де до виставки буде відкритий доступ для всіх бажаючих, виставка продовжить свій шлях по школам міста.
Також після презентації виставки, відбудеться передача в дар бібліотеці головою правління Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького останніх книг з історії, які були опубліковані силами товариства.
Чекаємо на Вас за адресою: проспект Соборний, 142 (5 поверх).
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
З повагою,
відділ комунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»