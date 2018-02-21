Реабілітація АТОвців

На базі Запорізького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відбулася зустріч учасників ком’юніті-клубу «Мир у родині – мир у країні» в рамках проекту «Миротворчість. Шлях надії» Карітас Запоріжжя. Учасниками заходу стали ветерани АТО та члени їхніх сімей, жителі міста, співробітники проекту. Мета зустрічі – допомогти родинам вирішувати сімейні проблеми без конфліктів, знижувати напругу в міжособистісних відносинах та формувати миротворчі погляди. Також у міському центрі соціальних служб, при якому діє «Сімейний клуб для учасників АТО та членів їхніх сімей», відбувся тренінг за унікальною оздоровчою методикою SOMA SYSTEM, організований ГО «Центр соціально-психологічної підтримки «Ресурс». Ветерани АТО, члени їхніх родин, волонтери пройшли дану оздоровчу методику, яка допомагає тим, хто страждає від безсоння і порушень сну, головного болю, болю в спині, переживає інтенсивне фізичне і розумове навантаження, відчуває нестачу енергії або тривогу та стрес. Додамо, що також на базі 3-ї міської лікарні у Запоріжжі працює Центр амбулаторної реабілітації для учасників бойових дій, учасників АТО і ліквідаторів аварії на ЧАЕС. За 2017 рік послугами Центру скористалися 173 учасника АТО.