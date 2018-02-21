Рекрутинг від центру зайнятості

З червня 2017 року Запорізький міський центр зайнятості був визначений як пілотний у впроваджені нової послуги для роботодавців з підбору персоналу по типу рекрутинга. На сьогодні вже надано послуги 326 підприємствам, серед них роботодавці з інших регіонів. За час дії експерименту були працевлаштовані 162 людини, які готові були приступити до роботи. Наразі робота з підприємствами триває. Залучаються до співпраці нові підприємства, яким пропонуються послуги, що можуть стати корисними та доцільними.
Робота рекрутинга полягає не лише в підборі фахівців для підприємств, а і у пошуку роботодавців для шукачів роботи. За період проведення експерименту було опрацьовано 3636 резюме осіб, які шукають роботу. 1450 громадян, які перебувають на обліку в центрах зайнятості м. Запоріжжя отримали інформацію щодо наявних вакансій, отриманих безпосередньо фахівцями експериментального сектору. Варто зауважити, що люди, які не перебувають на обліку, теж користуються інформацією фахівців з рекрутингу, охоче погоджуються на співбесіду з роботодавцем та успішно працевлаштовуються.
У сучасних реаліях підприємства дійсно зацікавлені в рекрутинговій формі співпраці з центром зайнятості. По-перше, роботодавець не витрачає час на підбір кандидатів з великої кількості бажаючих осіб. Адже попередня співбесіда за вимогами роботодавця проводиться рекрутерами. По-друге, не потрібно витрачати кошти, адже подібна послуга надається саме в центрі зайнятості на безкоштовній основі. По-третє, роботодавцю не обов’язково розміщувати свої вакансії на платних ресурсах, він може скористатися ресурсами центру зайнятості. По-четверте, наприклад, представникам малого бізнесу не обов’язково мати в штаті менеджера з підбору персоналу при умові співпраці з центром зайнятості.
Під час проведення експерименту спеціалістами з підбору персоналу по типу рекрутинга створено оновлену базу шукачів роботи, банк вакансій, резюме та анкет. Працюючи під гаслом «оперативно, якісно, вчасно» фахівці опрацьовують заявки, підбирають роботу, використовуючи сучасні методи роботи.
«Ми вважаємо цей експеримент вдалим, – розповіла директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік, – маємо на меті якнайшвидше наблизити шукачів роботи до роботодавців, розширити перелік соціальних послуг, тим самим долати дисбаланс попиту і пропозиції на ринку праці»
Найближчим часом аналогічний рекрутинговий сектор запрацює в Мелітопольському міському центрі зайнятості.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47.
Рекрутинг від центру зайнятості
З червня 2017 року Запорізький міський центр зайнятості був визначений як пілотний у впроваджені нової послуги для роботодавців з підбору персоналу по типу рекрутинга. На сьогодні вже надано послуги 326 підприємствам, серед них роботодавці з інших регіонів. За час дії експерименту були працевлаштовані 162 людини, які готові були приступити до роботи. Наразі робота з підприємствами триває. Залучаються до співпраці нові підприємства, яким пропонуються послуги, що можуть стати корисними та доцільними.