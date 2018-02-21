Ріняння на Небесну Сотню

Ми- не раби, ми хочемо жити так, як це прийнято у цивілізованому світі, ми проти російського феодального ярма. За це стояв майдан.За це віддали життя кращі сини та доньки нашого народу. І ми стаємо на коліна перед Небесною Сотнею, низько схиляємо голови перед тими, чия сила духу піднесла нас до рівня самоусідомлення власної цінності для себе самих, для наших рідних і близьких, для нашої Батьківщини.
У день спомину Героїв Небесної Сотні у всіх населених пунктах Запорізької області пройшли мітинги громадянської спокути. На центральних площах у Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі люди, збираючись разом, запалювали лампадки на вшанування світлої пам’яті про тих, хто нагадав нам про нашу Гідність. А вони з небес, на те ж вони і стали Героями Небесної Сотні, продовжують спонукати нас у своєму духовному зростанні йти до кінця – довершити розпочату кілька років тому Революцію Гідності. Коли ж це станеться? Коли тузи з верховної влади вийдуть в народ без помічників, охорони, ескортів, без піару. Щоб це було щиро. Щоб не брехали. Щоб це було надзвичайно високе і совісне служіння своєму народові. Щоб вожді політичних партій, в тому числі опозиційних, не дерлися за місце біля годівниці, не билися за булаву за допомогою нечесних прийомів, цинічних обіцянок…Щоб ми не голосували за гречку… Щоб не було зради…
І коли таке станеться, тоді можна буде сказати, що Революція Гідності закінчилася. А допоки вона триває. Бо, як колись співали у пісні відомих авторів – композитора Вано Мураделі і поета Юрия Каменецького, -« Є у революції початок, немає у революції кінця…».
Тож прийшовши на Алею Героїв Небесної Сотні, запалимо свічечку, помовчимо в журбі, поміркуємо, що саме кожному з нас ще слід зробити, щоб на чиєсь щире привітання : «Слава Україні!», могли б з честю і гідністю відповісти : « Героям Слава!».
На фото: Відомий художник Олександр Мельник зі своєю картиною був постійно на Майдані. «Очі Вседержителя» і сьогодні дивляться на нас…
В тему
Запорізькі родини Героїв Небесної Сотні зустрілися з Президентом України
За підтримки голови облдержадміністрації Костянтина Бриля до меморіальних та урочистих заходів, що тривають у Києві до Дня Героїв Небесної Сотні, долучилася запорізька делегація. До неї увійшли Петро Синенко – батько Героя України Сергія Синенка та Вікторія Семеренко – донька журналіста і поета Героя України Василя Сергієнка. Його дружина Валентина приєдналася до них вже у столиці.
Рідні загиблих відвідали відкриття виставки «Переведи мене через Майдан», що відбулося у «Мистецькому Арсеналі» за участю Президента України Петра Порошенка. Глава держави висловив переконання, що всі твори Героїв Майдану знайдуть гідне місце в Музеї Революції Гідності.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко доповів про хід розслідування злочинів проти Майдану, запевнив, що вже найближчим часом найбільш резонансні справи передадуть до суду. На фінальній стадії перебуває розслідування вбивства Василя Сергієнка, якого по-звірячому закатували в лісі на Черкащині. Затримано виконавців та організатора злочину, залишилось виявити замовника.
Петро Синенко та Вікторія Семеренко також побували на Алеї Героїв Небесної Сотні, де поклали квіти до портретів рідних людей, запалили свічки пам’яті на честь усіх тих, хто поклав життя за свободу України.
Валерія Юстинюк