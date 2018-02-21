У м. Запоріжжя на пожежі загинув власник будинку

21 лютого о 04:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Гончарова Олександрівського району м. Запоріжжя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий будинок на загальній площі 30 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 70-річний господар будинку.
О 04:40 рятувальники локалізували займання, а о 05:25 – повністю ліквідували та провели розборку і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Віг ГУ ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області