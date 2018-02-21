У Мелітопольському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

20 лютого о 02:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вул. Лугова в с. Новопилипівка, сталась пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить гараж та автомобіль «ВАЗ 2108» на загальній площі 35 кв.м.
О 03:20 бійці ДСНС локалізували займання, а о 03:25 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізькій район: рятувальники ліквідували пожежу в будинку
20 лютого о 01:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у одноповерховому будинку поблизу вул. Звільнення в садовому об’єднаному товаристві «Фотон» с. Іванно-Ганнівки.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на площі 70 кв.м.
О 02:50 вогнеборці локалізували пожежу, а о 05:15 – повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 21 – 22 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
21.02.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 1о морозу до 4о тепла.
22.02.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 4-9о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.