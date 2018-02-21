У Запоріжжі відбудеться Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту

21 лютого з 9:00 до 16:00 на базі спортивного комплексу Запорізької обласної організації ФСТ «Динамо» відбудеться Чемпіонат ДСНС України з гирьового спорту.
За першість будуть змагатися 25 збірних команд рятувальників з усіх областей України та навчальних закладів системи ДСНС.
Всього у Чемпіонаті візьмуть участь понад 150 спортсменів.
Учасники будуть доводити свою силу та витримку у двох видах змагань : поштовх і ривок гирі вагою 32 кг.
Головний суддя змагань – заслужений майстер спорту України, багаторазова чемпіонка і рекордсмен світу з гирьового спорту Черепаха Любов Олександрівна.
Адреса проведення: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе 113, спортивний зал Запорізької обласної організації ФСТ «Динамо» України.
Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до висвітлення заходу. Акредитація триває до 18:00 20.02.2018 за електроною поштою cpp1@ukr.net, телефоном 061-787-94-86.
Контактна особа : Юлія Баришева 097-41-00-000
ГУ ДСНС України у Запорізькій області