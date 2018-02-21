У Запорізькій області рятувальники вивели із задимленого приміщення двох чоловіків

21 лютого о 07:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку по вул. Пушкіна в с. Балки Василівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в приміщенні горять домашні речі, підлога та меблі на загальній площі 18 кв.м.
Під час ліквідації вогнеборці вивели із задимленого приміщення на свіже повітря двох чоловіків. Ними виявилися: 54-річний господар та його 38-річний гість.
О 07:48 рятувальники локалізували займання, а о 08:16 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу.