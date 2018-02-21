У Запорізькому аеропорту службовий собака виявив у пасажира препарат із психотропною речовиною

Службовий собака запорізьких митників попередив переміщення через кордон понад сотню пігулок із психотропною речовиною.
У Запорізькому аеропорту під час митного оформлення пасажирів рейсу “Запоріжжя – Стамбул” громадянин Марокко обрав для проходження контролю “зелений коридор”, тим самим засвідчив, що не має при собі речей або предметів, які підлягають письмовому декларуванню.
Натомість після того, як він перетнув “білу смугу”, що позначає закінчення “зеленого коридору”, на його дорожню валізу спрацював службовий собака. Як з’ясувалося, у чемодані серед особистих речей марокканця знаходився медичний препарат “Теmesta” у кількості сто десять пігулок, що містить психотропну речовину “Лоразепам” (110 мг.). Довідка медичного закладу на препарат у пасажира була відсутня.
Речовина з цих пігулок віднесена до списку 2 таблиці ІІІ Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770.
Таким чином, громадянин Марокко порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю. Стосовно нього складено протокол, препарат тимчасово вилучено.
Запорізька митниця ДФС