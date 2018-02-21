Волонтерські вареники

Учасники волонтерської групи «Надійні» під проводом відомої запорізької активістки Надії Мороз влаштували благодійну акцію «Вареники ZP» на подвір’ї української церкви – Свято-Троїцького катедрального собору Запорізької єпархії УПЦ Київського патріархату. Після недільного богослужіння пригощали всіх солодкими з сиром варениками. Залежно від вподобань, поливали варенички – сметаною, або медом, посипали родзинками. А хто відмовлявся від солодкого, пропонували солоні вареники з сиром, заправлені сметаною. Такі ж самі вареники, за твердженням пані Надії, волонтери під її проводом возять нашим захисникам у зону АТО. В рамках акції ще й зібрали благодійні кошти, які додадуть до тих, що «Надійні» зібрали днем раніше в ході аналогічної акції на площі Маяковського,. Усі їх поїздку до хлопців, щоб найближчим часом доправити нашим захисникам зібрані містянами речі, сплетені маскувальні сітки тощо, а також, звісно, й вареники.