Виставка «АгроТехСервіс-2018»: новий виставковий сезон у Запоріжжі – відкрито

13 лютого 17-а агропромислова спеціалізована виставка «АгроТехСервіс» відкрила новий виставковий сезон у ВЦ «Козак-Палац». Захід був організований Запорізькою торгово-промисловою палатою за підтримки Запорізької облдержадміністрації, Запорізької обласної ради, Комітету підприємців агропромислового комплексу при Торгово-промисловій палаті України, профільних відомств та асоціацій.
Протягом трьох днів роботи виставки на відвідувачів чекала широка експозиційна та ділова програма.
Дискусійний майданчик
Невід’ємна частина сучасних виставкових заходів – тематичні конференції, В2В-перемовини, тренінги, майстер-класи. Відповідаючи сучасним тенденціям ринку, «АгроТехСервіс-2018» став не тільки ефективним експопростором для презентації продукції, але й відкрив широкий дискусійний майданчик.
Одразу після урочистої церемонії відкриття виставки розпочав роботу тематичний круглий стіл, присвячений законодавчим змінам та новаціям для аграріїв у 2018 році, практичному досвіду щодо виходу на ринки ЄС, програмам фінансування для агробізнесу. У дискусії взяли участь представники депутатського корпусу, обласної та районних державних адміністрацій, профільних асоціацій, фінансових установ.
Модератор зустрічі, голова комітету підприємців АПК при Торгово-промисловій палаті України Олег Юхновський зазначає: «АгроТехСервіс став фактично центральною подією в Запоріжжі. Це можливість для аграріїв і поспілкуватися, і обмінятися досвідом, і сформувати певні плани».
Допомогла у вирішенні цих завдань і науково-практична конференція «Садівництво та ягідництво: від проектування до врожаю», вже вдруге організована асоціацією «УКРСАДПРОМ». У центрі уваги – сучасний стан розсадництва, технології живлення та захисту садів, практичні аспекти кредитування сільськогосподарських виробників.
ЕКСПОпростір
Учасники «АгроТехСервіс-2018» – більше 90 підприємств з різних регіонів України: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Харківської, Черкаської областей. Експозиції презентують сільськогосподарську техніку та запасні частини, матеріали у сфері насінництва, рослинництва та селекції, добрива та засоби захисту рослин, послуги з транспортування, зберігання та упаковки продукції.
У числі учасників – компанія «Агротек», що представила трактори всесвітньо відомої торгової марки «John Deere», АТ «Мотор Січ» – широкий спектр товарів для сільського господарства власного виробництва – бензопили, мотоблоки, сепаратори, запасні частини, посівний матеріал презентували компанії ТОВ «Бекас», ПраТ «Екопрод».
Зроблено в Україні
Приємно, що виставка продемонструвала багато продукції власного виробництва від компаній Запорізького та інших регіонів України.
ТОВ «Капіталпромресурс» – виробник зернових механічних сівалок, що користуються неабияким попитом в Україні та за кордоном.
Насіння гібридів кукурудзи власного виробництва запропонувала аграріям дніпропетровська компанія «Маїс». За словами генерального директора ТОВ «Маїс» Миколи Федька, компанія щорічно бере участь у запорізькій виставці. Це допомагає зустрітися з постійними клієнтами та знайти нових.
Сучасні тенденції
Українські та зарубіжні експерти переконані, що аграрний сектор має орієнтуватися на використання інноваційних підходів у виробництві – а саме IT-рішень, що дозволяють автоматизувати бізнес-процеси.
Зокрема, компанія «Глобал Інкам» презентувала на виставці технології GPS-навігації для аграріїв, що надають можливості моніторингу у режимі реального часу, контроль витрат палива та багато інших функцій на основі спеціальних апаратно-програмних комплексів.
Ще один важливий напрямок для сільського господарства – використання альтернативної енергетики.
Комплекс робіт зі встановлення сонячної електростанції аграріям запропонувала компанія «Ecotechno Іnnovation».
…Виставка завершилася, але новий аграрний сезон лише набирає обертів. Сподіваймося, участь в «АгроТехСервіс-Весна-2018» стане ефективним інструментом для подальшого ділового партнерства, запровадження інновацій та розширення ринків співпраці.