У Запоріжжі, у ПК ЗАлК, відкрилася унікальна виставка трансформерів і роботів. Запорізькі умільці Дмитро Мицик та Сергій Єременко спорудили15 металевих фігур- улюблених дитячих героїв-трансформерів «Оптимус Прайм», «Бамблбі», мінікон «Вілі» і десептикон «Скорпонок», мультяшних роботів «Валлі» та «Єва», протипіхотних крокоходів «AT-PT», відомих« R2-D2 » із «Зоряних воєн», а також легендарного термінатора.Всі бажаючі можуть відвідати цю незвичайну виставку в будь-який день до 11 березня 2018 року.Час роботи з 10.00 до 20.00 годин. Ціна вхідного квитка 40 гривень, дітям – 30 гривень, до 4-х років вхід безкоштовний.