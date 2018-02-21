Виставка у бібліотеці

У комунальному закладі «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» Запорізької обласної ради в межах проекту «Україна – це ми» відкрито виставку-вернісаж дитячих малюнків «Краса навколо нас».Організатори проекту: територіальний відділ освіти Вознесенівського району, районний методичний кабінет, методичний центр вчителів району, комунальний заклад «Запорізька обласна бібліотека для юнацтва» Запорізької обласної ради та запорізьке міське об’єднання художників «Колорит». Захід організований з метою підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчості, вміння помічати красу навколишнього світу, любити й цінувати свій рідний край та плекати народні традиції. На виставці представлені роботи учнів загальноосвітніх шкіл Вознесенівського району м. Запоріжжя.