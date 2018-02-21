Галину Шпильову, керівницю хореографічного ансамблю «Попелюшка» з Мелітополя, за багаторічну самовіддану працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток хореографічного мистецтва, активну участь у творчому житті міста нагороджено Орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм». Авторитетна хореографкиня є визнаною видатною художньою керівницею і балетмейстеркою. У 1994 році вона організувала в Мелітополі дитячий хореографічний ансамбль «Попелюшка», який став лауреатом, дипломантом і переможцем багатьох обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів і конкурсів. У 1998 році цьому театру танцю присвоєно звання «Зразковий колектив України», а в 2009 році – «Народний художній колектив України». На творчому вечорі з нагоди 60-річного ювілею Галини Павлівни в ПК ім. Шевченка були присутні її колеги, випускники театру танцю, їхні батьки, жителі Мелітополя. Вихованці колективу «Попелюшка» порадували ювілярку своїми кращими творчими номерами.