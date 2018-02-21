21 лютого в рамках проекту «Миротворчість. Шлях надії» благодійного фонду “Карітас Запоріжжя” відбулася чергова зустріч учасників арт-терапевтичної майстерні із циклу заходів щодо розбудови миру в громаді для родин ветеранів АТО, ВПО та місцевого населення.
Цього разу зустріч в арт-терапевтичній майстерні була присвячена темі безконфліктного спілкування та толерантного відношення до представників різних соціальних групп.
Після дискусії учасниці мали змогу через творчій процес відновити та збагатити свої внутрішні ресурси. В цьому їм допомогала художниця арт-студії «Гармонія» Світлана Ворончихіна.
Учасниці натхнено полинули у творчий процес. Настрою учасницям додавало те, що їх картини візьмуть участь у благочинній виставці художніх робіт, яка відбудеться найближчим часом і ознаменує приход весни.
Під час заходу відбулось налагодження стосунків між учасницями. Саме завдяки спільному обговоренню, підтримці та допомозі одна одній, і встановилися довірливі відносини.
Учасниці арт-терапії відмічали емоційний підйом та зацікавленність процесом, що наповнило іх життя новими красками та надало змогу відчутти себе причетним до процесу об’єднання.
Запрошуємо бажаючих взяти участь у арт-терапевтичних зайняттях.
Попередній запис за телефоном 0953948868.
Довідка:
Благодійний фонд “Карітас Запоріжжя” є представництвом МБФ “Карітас України” і розташовується за адресою м.Запоріжжя, вул.Семафорна, 8.
Карітас (від лат. “caritas” – милосердя, самовіддана безкорисна любов) – це міжнародна мережа благодійних організацій, що є конфедерацією 165 національних організацій. Ціль, що об’єднує всі Карітаси – розвиток громадянського суспільства і солідарності, захист людських прав і діяльність в сфері соціальної політики. Місією Карітасу України є розвиток традицій доброчинної діяльності та здійснення соціальної роботи, виходячи із християнських морально-етичних цінностей. Метою Карітасу України є розробка та впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та підтримки найбільш потребуючого населення України незалежно від національної приналежності чи віросповідання.
З повагою,
відділ комунікацій благодійної організації «Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя»