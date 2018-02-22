9 полк оперативного призначення на ярмарку професій

21 лютого, військовослужбовці 9 полк оперативного призначення Національної гвардії України прийняли участь у «Ярмарку професій», який відбувався в Обласному центрі зайнятості в місті Запоріжжя.
Всі бажаючі могли зареєструватись і бути присутніми на ярмарку вакансій. Першим відкрити ярмарку професій доручили представникам військової частини 3029 Національної гвардії України. Під час виступу було розкрито діяльність, структуру та основні функції полку оперативного призначення, також було акцентовано увагу на водіїв (категорії В, С), медичних працівників (фельдшерів), зв’язківців.
«Я дуже радий, що проводяться ярмарки такого типу. На них можна особисто поспілкуватися з роботодавцем та дізнатися всю необхідну інформацію… » – висловив присутній на ярмарку Віктор Боровик.
солдат Дмитро Кравчук