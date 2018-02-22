Юліана Козаченко: “Запорізькі підприємства направили до бюджету 1,6 мільйона гривень екологічного податку”

Підприємства Запорізького регіону з початку року сплатили до бюджетів 1,6 мільйона гривень екологічного податку. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, відрахування на реалізацію екологічних програм збільшились порівняно з минулорічними на 13,7 відсотка, додатково сплачено майже 192 тисячі.
Із загальної суми 877 тисяч зараховано до спецфондів місцевих бюджетів, понад 717 тисяч – до державної скарбниці.
Станом на початок лютого в регіоні “екоподаток” сплачують більш ніж 2,7 тисячі суб’єктів господарювання. Найбільші надходження забезпечили платники обласного центру – 843 тисячі, Мелітопольського та Приазовського районів – майже 200 тисяч, а також Бердянського та Приморського районів – 163 тисячі.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року ставки екологічного податку зросли порівняно з 2017 роком на 11,2 відсотка. Суми платежу обчислюються самостійно кожного кварталу. Граничний термін подання звітності за перший квартал 2018 року – 10 травня, сплати податкових зобов’язань – 18 травня.
Головне управління ДФС у Запорізькій області