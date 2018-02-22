У Більмацькому районі внаслідок отруєння чадним газом постраждало двоє людей

21 лютого о 13:20 від чергового швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що до міської лікарні госпіталізовані двоє жінок 1941 та 1971 р.н. з діагнозом отруєння чадним газом.
Подія сталася в житловому будинку по вул. Джерельна, с. Вершина Більмацького р-н.
За словами однієї із постраждалих, причиною отруєння могло стати порушення правил експлуатації пічного опалення, оскільки жінки під час розтоплення печі ймовірно могли перебільшили допустиму кількість паливних палеттів, після чого вогонь загас і почав виділятися чадний газ.
Підрозділи ГУ ДСНС не викликалися та не залучалися.
Запорізький р-н: внаслідок пожежі у господарчій споруді загинув власник
21 лютого о 17:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що у с.Привітне на території дачного кооперативу виникла пожежа. На території дачного подвір’я горіла тимчасова господарська споруда загальною площею 4 кв. м. На місці пожежі загинув власник 1954 р.н.
Пожежа самоліквідувалась. Причина загоряння встановлюється.
Підрозділи ДСНС не залучались та не викликались.
Запорізька область: вогнеборці врятували 62-річного власника будинку
21 лютого о 10:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Мира в с. Велика Тернівка Якимівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в приміщені житлової кімнати одноповерхового будинку горять меблі, домашні речі на загальній площі 12 кв. м.
Під час ліквідації загоряння, вогнеборці виявили в оселі чоловіка та винесли його на свіже повітря. Ним виявився господар 1956 р.н. Врятованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до центральної районної лікарні.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 11:12 рятувальники локалізували загорання, а о 12:00 – повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Прогноз погоди на 22 лютого 2018 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 3-8 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень 0-5о тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без опадів, вітер східний 3-8 м/с, температура повітря вночі 4-6о морозу, вдень 0-2о тепла.
Прогноз погоди на 23 – 24 лютого 2018 року.
по Запорізькій області
23.02.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер східний 5-10 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.
24.02.18 – Хмарно з проясненнями, сніг, ожеледиця, вітер північний 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 4о морозу до 1о тепла