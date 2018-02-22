У м. Запоріжжя вогнеборці врятували господаря квартири на пожежі

21 лютого о 19:54 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в одній із багатоповерхівок по вулиці Чарівній в Шевченківському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в житловій кімнаті квартири на першому поверсі горять домашні речі на загальній площі 6 кв.м. Під час гасіння вогнеборці винесли на свіже повітря чоловіка. Ним виявився господар 1935 р.н. – інвалід, який не ходить. Врятованого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до 5-ї міської лікарні.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 20:10 рятувальники локалізували загорання, а о 20:25 – повністю ліквідували займання та провели проливку.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.